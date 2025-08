Chiusa Sclafani, il sindaco Francesco Di Giorgio torna in Forza Italia

CHIUSA SCLAFANI (PA) – Il sindaco di Chiusa Sclafani, Francesco Di Giorgio, annuncia il suo ritorno in Forza Italia, il partito di cui aveva già fatto parte nel 1994.

Nei mesi scorsi anche il vice sindaco Stefano Sciabica, la vicepresidente del Consiglio Rita Coscino, l’assessore Annarita Di Giorgio e la consigliera Salvatrice Elena Di Pino avevano aderito al partito, creando una forte presenza di Forza Italia in quella comunità.

“Per me è un ritorno a casa, fra amici con cui condivido valori, idealità, passione e impegno per il buon governo”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando la volontà “di lavorare insieme per il bene della nostra comunità, in un forte quadro di riferimento regionale e nazionale, nei valori liberali”.

Marcello Caruso, segretario regionale, e Piero Alongi, coordinatore provinciale di Palermo, hanno dato il “bentornato” al Sindaco, evidenziando come “il partito continui a crescere e a rafforzarsi nei territori, divenendo sempre più casa naturale per amministratori competenti, appassionati e desiderosi di dare un grande respiro al proprio impegno per le proprie comunità. Il ritorno di Francesco Di Giorgio e del suo gruppo, dopo quelli di tanti amministratori locali nelle ultime settimane, rappresenta un’importante conferma di vitalità e coesione per Forza Italia in Sicilia”.