“Ciavuri e Sapuri Fest”: al via i talk tematici

Il primo riguarderà la questione energetica e la transizione ecologica

PALERMO – Da domani giovedì 7 settembre si entra nel vivo della manifestazione di CNA “Ciavuri e Sapuri Fest” che si sta svolgendo a Mondello (Pa). Il village delle aziende produttive aprirà dalle 18 fino all’una e si darà inizio ai talk nell’area allestita per l’occasione al Mida 2. E’ un importante spazio dedicato ai dibattiti con politici ed esperti, dei veri e propri dibattiti di approfondimento su grandi temi di attualità, saranno un’occasione per il confronto tra le diverse posizioni e per la diffusione di informazioni che possono essere utili a tutti i partecipanti.

Il programma

Il primo talk è previsto per giovedì 7 settembre alle ore 18.30 sul tema “La questione energetica e la transizione ecologica per le comunità e le attività produttive”. Parteciperanno: il vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola, l’assessore alle attività produttive regione siciliana Edy Tamajo, l’assessore Regionale Energia regione siciliana Roberto Di Mauro, l’assessore alle attività produttive Comune di Palermo Giuliano Forzinetti, Giorgio Fontana di ENI-Plenitude, l’amministratore delegato CAEC Sebastiano Caggia, Alessandro Colgiago di Harley & Dikkinson, conduce la giornalista Nadia La Malfa. Dalle 21 in poi grande spazio alla musica con il concerto di “Roberta Sava Trio”, a seguire “Stevie biondi e Gaetano Castiglia soul sextet”, e poi music set a cura di Tonè, Vitale, Vinci e Fischietto.