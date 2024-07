Cibo e musica al posto della palestra, sigilli al locale e Dj in fuga

L'intervento dei vigli urbani all'Addaura

PALERMO – Il centro sportivo sarebbe stato trasformato in un ristorante abusivo con intrattenimento musicale. Quando ha visto i vigili urbani il Dj si è dato alla fuga.

Ancora controlli e nuovo sequestro all’Addaura. I poliziotti municipali hanno apposto i sigilli

al ristorante Camarao sul lungomare Cristoforo Colombo. Sarebbe ‘totalmente privo dei requisiti e titoli previsti dalle normative amministrative”.

Durante i controlli è emerso che la concessione demaniale marittima sarebbe scaduta il 31 dicembre scorso e il certificato di agibilità decaduto.

Il locale sarebbe privo del permesso per l’intrattenimento musicale e la somministrazione di alimenti e bevande.

Abusiva sarebbe la cucina e non in regola la pedana in legno sugli scogli che ospita

tavoli, sedie, divanetti e banco bar.

Secondo i vigili urbani, la struttura che insiste su un’area demaniale è destinata ad attività nautico-sportiva e palestra. La concessione demaniale peraltro sarebbe scaduta.

Il regolamento prevederebbe la presenza simultanea di 15 persone impegnate a fare sport ed invece c’erano più di 100 clienti in mezzo ai quali si è dileguato il disc jockey. Da qui il sequestro e la multa salata.