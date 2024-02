Cimitero dei Rotoli, Orlando: “In un anno affidati lavori per 20 milioni”

Realizzato anche un virtual tour accessibile da Google Maps

PALERMO – “Una sala per i funerali laici, un virtual tour del cimitero accessibile da Google Maps, il risanamento del palazzo Barone di via Lincoln. Sono solo alcuni esempi del lavoro svolto in un anno dall’amministrazione comunale”. Così l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Palermo Totò Orlando che stamani, insieme al sindaco Roberto Lagalla, ha illustrato il primo anno di gestione commissariale per il superamento dell’emergenza cimiteri.

“La sala Bonanno, che ha ospitato le bare in attesa, è stata restaurata e presto sarà dedicata ai funerali laici – dice Orlando – abbiamo affidato lavori per 20 milioni restituendo decoro al cimitero di Santa Maria dei Rotoli. È stato riattivato il forno crematorio guasto (effettuate 313 cremazioni dallo scorso agosto) e sono stati avviati i lavori affinché, in 18 mesi, ne entri in funzione un secondo. Abbiamo restituito agli uffici comunali dell’assessorato ai Cimiteri il palazzo Barone di via Lincoln che era chiuso perché inagibile. Abbiamo dotato i Rotoli di una servizio di telesorveglianza con 42 telecamere. Sono stati recuperati, dopo le espropriazioni, 850 posti”.

Un nuovo servizio è stato attivato grazie al dipartimento di architettura di Unipa. “Abbiamo realizzato un virtual tour del cimitero dei Rotoli – spiega il docente universitario Fabrizio Agnello – e presto lo renderemo accessibile attraverso Google maps. Si avvale della tecnologia Gis (sistema informativo geografico). Sono state realizzate 72 mila fotografie e censite 27 mila sepolture (ciascuna adesso ha un codice univoco d’identificazione)”.

Il cimitero sarà anche allargato e le famiglie, questa mattina, hanno protestato.