 Cina: miniera "intelligente" di rame, operazioni senza equipaggio in profondità
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Cina: miniera “intelligente” di rame, operazioni senza equipaggio in profondità

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Cina: miniera “intelligente” di rame, operazioni senza equipaggio in profondità

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