Cinisi, 47 anni fa l’omicidio Impastato: il ricordo del mondo politico

PALERMO – “Oggi ricordiamo Aldo Moro e Peppino Impastato, due figure diverse, che hanno segnato la storia recente d’Italia, accumunate da un tragico destino: il 9 maggio 1978, persero la vita per mano di due delle forze oscure – le Brigate Rosse e Cosa Nostra – che hanno insanguinato la nostra Nazione negli anni bui del terrorismo e della mafia”. Così su X il premier Giorgia Meloni.

“Aldo Moro, uomo delle Istituzioni, rapito e ucciso da chi voleva piegare lo Stato con la violenza e l’intolleranza ideologica. Peppino Impastato, assassinato per aver denunciato e sfidato a viso aperto e senza paura il potere mafioso. Due simboli, caduti per altro nel pieno di quegli “anni di piombo” che hanno segnato l’Italia con il sangue di troppi innocenti: servitori dello Stato, rappresentanti delle Istituzioni, cittadini, giovani di diverse idee politiche – prosegue il presidente del Consiglio -. Nel Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, rinnoviamo il nostro impegno a difendere la libertà, la giustizia e la legalità. La loro eredità ci ricorda che l’Italia non si piega davanti a chi semina morte e paura. Onoriamo il loro sacrificio, costruendo ogni giorno una Nazione più forte, unita e libera. No alla violenza politica, di qualsiasi colore, e all’oppressione mafiosa”.

Giambona (Pd): Impastato simbolo di impegno civile

“Oggi ricordiamo Peppino Impastato, assassinato barbaramente dalla mafia il 9 maggio 1978. Un siciliano coraggioso che scelse di rompere il muro dell’omertà con la sola forza della parola, della cultura e dell’ironia. Peppino Impastato rappresenta un esempio limpido di impegno civile e politico. La sua lotta contro la mafia non si è mai limitata alla denuncia, ma è stata un’autentica rivoluzione culturale. Attraverso Radio Aut, ha dato voce a una generazione che rifiutava il compromesso e che si ribellava al potere criminale donando la sua vita in nome della verità, della legalità e della giustizia sociale. Oggi è nostro dovere raccogliere la sua eredità e trasformarla in azione concreta, nelle istituzioni e nella società attraverso l’impegno quotidiano”. Lo ha detto questa mattina il vicepresidente del gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana, Mario Giambona, in occasione del 47esimo anniversario della morte di Peppino Impastato.

Russo (FdI): Impastato simbolo contro le mafie

“Il 9 maggio di quarantasette anni fa veniva ucciso Peppino Impastato, il suo ricordo deve essere vivido nella memoria di tutti, in particolare in quella dei giovani”, a dichiararlo è Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e componente dalla commissione antimafia.

“Peppino è per tanti simbolo di un impegno contro le mafie, la corruzione, le ingiustizie. La voce di Impastato era una voce libera che non si è piegata alle minacce e al ricatto mafioso e ha lottato per una Sicilia migliore e libera dalle ingiustizie. Dobbiamo prendere, tutti, esempio da lui e non chinare mai la testa davanti alle ingiustizie”, conclude Russo.