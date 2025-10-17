Cinque milioni per produrre film in Sicilia: c’è quello su Biagio Conte

L'annuncio del presidente Renato Schifani

PALERMO – “A seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell’assessorato al Turismo, siamo riusciti a trovare cinque milioni di euro per finanziare la produzione di film in Sicilia”. Ad annuncialro è il presidente della Regione Renato Schifani.

“Una figura che rappresenta amore per gli ultimi”

“Una grande soddisfazione, perché tra i progetti che potranno essere sostenuti c’è anche il famoso film su Biagio Conte, come un segno concreto di attenzione verso una figura che rappresenta solidarietà, amore, speranza per la città e per gli ultimi”.

“Attrarre case di produzione nazionali e internazionali”

Elvira Amata, assessore regionale al Tursimo, aggiunge: “Dall’avvio della legislatura ad oggi abbiamo destinato oltre 25 milioni di euro in questo settore. L’obiettivo è di attrarre sempre di più case di produzione nazionali e internazionali, ma anche quello di rafforzre le imprese locali e sostenere quelle opere che contribuiranno a valorizzare il territorio”.