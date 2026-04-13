Circolare dell'Inps

ROMA – Più soldi in busta paga per chi decide di non andare in pensione pur avendone maturato il diritto. Lo prevede una norma contenuta nella legge di bilancio 2026 che proroga l’incentivo al posticipo del pensionamento anche ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026.

Incentivo al posticipo del pensionamento, come funziona

I dettagli dell’incentivo al posticipo del pensionamento sono riportati da una circolare emanata dall’Inps. La misura consente di rinunciare all’accredito contributivo della quota a carico del lavoratore per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), con conseguente corresponsione in busta paga dell’importo equivalente, non imponibile ai fini fiscali. Resta, invece, fermo l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.

Posticipo del pensionamento, chi può beneficiarne

Possono beneficiare dell’incentivo al posticipo del pensionamento i lavoratori dipendenti iscritti all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) o alle forme sostitutive ed esclusive che hanno maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile o che matureranno entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.

La facoltà non è riconosciuta ai lavoratori del Fondo Volo con requisiti contributivi ridotti. Per gli autoferrotranvieri valgono le specifiche regole previste dalla normativa di settore. L’incentivo cessa in caso di accesso alla pensione diretta, al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o in caso di revoca della rinuncia da parte del lavoratore.

La domanda di accesso all’incentivo

Per ottenere l’incentivo al posticipo del pensionamento è necessario presentare domanda all’Inps. L’Istituto verifica i requisiti e comunica l’esito tramite il servizio ‘Comunicazione bidirezionale’ al lavoratore e al datore di lavoro, che potrà applicare l’incentivo solo dopo il via libera.

La circolare Inps sull’incentivo

Questa la circolare Inps con tutte le informazioni utili per conoscere le regole dell’incentivo al posticipo del pensionamento.

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