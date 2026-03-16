Circolazione ferroviaria nel nodo di Catania: torna regolare

CATANIA – Torna regolare, da domani 17 marzo 2026, la circolazione ferroviaria nel nodo di Catania dopo le possibilità provocate dall’incendio dello scorso novembre al centro fieristico Le Ciminiere che aveva inibito l’uso dei primi tre binari della stazione di Catania Centrale.
Interventi di messa in sicurezza e controlli
Dopo gli interventi di messa in sicurezza effettuati dalla Città Metropolitana e i successivi controlli dei tecnici di Rete ferroviaria italiana, domani mattina, a partire dalle 4, riprenderà la circolazione dei treni su tutti i binari di Catania Centrale.
Ripristino graduale dell’offerta commerciale
L’offerta commerciale riprenderà gradualmente con il ripristino di 7 treni regionali già da domani e per ritornare poi all’offerta completa sabato 21 marzo. La riattivazione dei primi tre binari consentirà anche la ripresa del servizio di assistenza di sala Blu per i viaggiatori a mobilità ridotta.