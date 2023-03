Circolo Canoa Catania, 11 medaglie d’oro per gli etnei ad Enna

Etnei in luce nel campionato regionale di fondo e nel circuito "Canoa Giovani"

ENNA – Al Lago di Nicoletti si è tenuto il secondo appuntamento della canoa olimpica 2023. Circolo Canoa Catania in luce nel Campionato Regionale di fondo e nel circuito “Canoa Giovani”. I canoisti rossazzurri hanno regalato grandi emozioni confermandosi ai vertici del settore dell’acqua piatta. Anche stavolta un medagliere eccezionale per il Circolo Canoa Catania con undici medaglie d’oro, tre medaglie d’argento e tre medaglie di bronzo.

Nel “Canoa Giovani” metri 2.000 vittoria per Anastasia Insabella nel K1 Cadette B; secondi classificati Carlo Trombetta nel K1 Cadetti B, Lorenzo Bonaccorsi nel K1 Allievi B e Andrea Consoli nel K1 Allieve B; terza Greta Romano nel K1 Allieve B; quinti Andrea Mazzola nel K1 Allievi B ed Elea Torrisi nel K1 Cadette A.

Nel “Canoa Giovani” metri 200 un’altra medaglia d’oro per Anastasia Insabella nel K1 Cadette B; oro anche per Carlo Trombetta nel K1 Cadetti B, Andrea Consoli nel K1 Allieve B, Lorenzo Bonaccorsi nel K1 Allievi B, Lorenzo Bonaccorsi e Andrea Mazzola nel K2 Allievi B, Greta Romano e Andrea Consoli nel K2 Allieve B; bronzo per Andrea Mazzola nel K1 Allievi B; quarti classificati Greta Romano nel K1 Allieve B ed Elea Torrisi nel K1 Cadette A.

Nel Campionato Siciliano Fondo metri 5.000 altre quattro medaglie d’oro per il Circolo Canoa Catania con Ivan Russo nel K1 Ragazzi, Sofia Di Grazia nel K1 Ragazze, Manuel Moro e Pietro Messina nel K1 Ragazzi, Mimmo La Rosa nel K1 Master.