Cisl, Attanasio: “A Roma per migliorare la manovra di bilancio”

Il segretario fa il punto su Catania

CATANIA – “Da Catania a Roma per migliorare la manovra di bilancio ma anche per rivendicare, assieme agli altri territori isolani, che la Sicilia ha bisogno di un cambio di marcia: occorre ripartire da un confronto su tutti i temi, dalla sanità al welfare, alle infrastrutture, alla scuola, agli Enti locali, alle politiche attive per il lavoro e le prospettive di sviluppo”. Lo afferma Maurizio Attanasio, segretario della Cisl etnea, che guiderà la delegazione catanese che parteciperà oggi alla manifestazione indetta dalla Cisl nazionale a Roma.

Il punto su Catania

“Lo stesso – aggiunge – va fatto a Catania, dove dobbiamo pretendere, partecipare e orientare il confronto con le istituzioni locali sulle politiche sociali e la protezione delle fasce più deboli, i progetti del Pnrr e dei Piani urbani integrati, la mobilità sostenibile, lo sviluppo di porto e interporto e delle altre opere di infrastrutturazione di cui ha bisogno l’area metropolitana catanese, e tutto ciò che può portare sviluppo e occupazione”.