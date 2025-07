Cisl FP Catania, assemblea generale sulla dirigenza regionale

L'incontro sul nuovo Contratto collettivo regionale di lavoro

CATANIA – La Cisl Funzione Pubblica di Catania annuncia la convocazione di un’Assemblea Sindacale Generale, un appuntamento cruciale rivolto a tutti i dipendenti regionali, al personale SAS (Servizi Ausiliari Sicilia) e degli Enti Strumentali, nonché a tutte le figure professionali che operano sia nel comparto che nella dirigenza dell’amministrazione regionale. L’incontro è fissato per martedì 2 luglio 2025 con inizio alle ore 10:30, presso la sede della Protezione Civile R.S. in Via Taormina a San Giovanni La Punta (CT).

L’assemblea rappresenta un momento di confronto fondamentale e di approfondimento dettagliato sull’applicazione del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) della Regione Siciliana, specificamente per il triennio 2019/2021. L’attenzione sarà rivolta sia alle disposizioni che riguardano il comparto sia a quelle relative alla dirigenza. L’obiettivo primario è fornire un’illustrazione esaustiva, chiarimenti puntuali e indicazioni pratiche sull’implementazione delle nuove normative contrattuali. Tali disposizioni sono destinate ad avere un impatto significativo e duraturo sulla vita professionale, sulle carriere e sulle condizioni lavorative di migliaia di dipendenti pubblici regionali. Sarà l’occasione per analizzare le implicazioni delle nuove regole su retribuzioni, progressioni di carriera, formazione e benessere lavorativo.

Danilo Sottile, Segretario Generale della Cisl FP Catania, ha sottolineato l’importanza cruciale di questo incontro per l’intera categoria: “Siamo particolarmente soddisfatti di poter finalmente discutere in dettaglio l’applicazione dei nuovi contratti per la dirigenza regionale siciliana. Questo non è un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio traguardo atteso per tanti anni, frutto di un lungo, complesso e a tratti estenuante lavoro di contrattazione che ha visto la Cisl FP in prima linea. Questa assemblea sarà una vera e propria occasione di formazione e approfondimento, indispensabile in una fase di profonda trasformazione della pubblica amministrazione. Riteniamo fondamentale infatti che ogni lavoratore e ogni dirigente possa comprendere appieno le novità introdotte dal CCRL, conoscere i propri diritti, le proprie opportunità e le responsabilità che ne derivano. La Cisl FP ha fortemente voluto e organizzato questo momento di confronto proprio per accompagnare i lavoratori in questa fase di riorganizzazione, per dissipare ogni dubbio e per garantire una corretta, trasparente e tempestiva applicazione delle nuove regole.”

All’assemblea oltre al Segretario Generale della Cisl FP Catania Danilo Sottile interverranno Fabrizio Lercara, Coordinatore CISL FP Sicilia Enti Regii, e Daniele Passanisi, Segretario Generale CISL FP Sicilia.

La Cisl FP Catania invita tutti i dipendenti interessati a partecipare all’assemblea. Si tratta di un’opportunità irrinunciabile per essere pienamente informati e confrontarsi con i rappresentanti sindacali e contribuire attivamente al dibattito sul futuro del lavoro pubblico nella Regione Siciliana.