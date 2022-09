Cisl Fp, CCNL sanità: “Risultati importanti per i lavoratori”

La giornata di presentazione e studio del nuovo contratto collettivo organizzata dal sindacato della funzione pubblica

1' DI LETTURA

CATANIA – I dettagli del nuovo contratto collettivo della sanità, i passi avanti fatti con la contrattazione, il punto cruciale della formazione e della conoscenza per svolgere un’azione sindacale efficace: sono alcuni dei temi al centro dell’incontro promosso da Cisl FP Catania sul CCNL Sanità Pubblica 2019 – 2021. All’iniziativa, che si è svolta nell’Aula Dusmet dell’Arnas Garibaldi di Catania, hanno partecipato Rsu, Rsa e delegati della Cisl Fp.

Dopo i saluti di Giovanni Annino, direttore amministrativo dell’Arnas Garibaldi, il moderatore Nuccio Rizzo ha introdotto i temi principali dell’incontro e ha poi lasciato parola al segretario Cisl FP Catania Danilo Sottile.

“Vi è uno spartiacque rispetto allo scorso contratto – ha detto Sottile – questo nasce già vecchio, ma ci sono elementi importanti da sottoporre a esami. Voglio sottolineare che questo non è il contratto migliore in assoluto, ma grazie al lavoro della Cisl è stato possibile ottenere risultati molto importanti. Il nostro ruolo – ha proseguito Sottile – è proprio ottenere ciò che è giusto per i lavoratori della sanità: dopo la pandemia ci si aspettava dal mondo politico un riconoscimento, e così è stato in parte”.

La giornata è poi proseguita con una dettagliata presentazione del CCNL compiuta da Marco Corrao, segretario regionale Cisl FP Sicilia, il quale ha presentato i punti cardine e le principali novità del contratto, con i nuovi aumenti tabellari per tutto il personale del comparto e la definizione di un nuovo sistema di indennità.

Altro tema dell’incontro è stato la formazione: “Grazie ai mezzi che ci mette a disposizione la Cisl FP regionale e nazionale – ha detto il segretario Sottile – cerchiamo di fare formazione, perché molte tematiche sono demandate alla contrattazione decentrata. Questo significa che il nostro è un lavoro fondamentale e conoscere il contratto ci dà una maggiore consapevolezza”.