Palermo, in arrivo il settimo congresso regionale della Cisl Fp Sicilia

Presente anche il segretario nazionale Petriccioli

PALERMO – Martedì 11 marzo si terrà a Palermo il settimo congresso regionale della Cisl Fp Sicilia. L’evento avrà luogo al centro congressi San Paolo Palace di via Messina Marine a partire dalle 9.

Saranno affrontate le questioni legate all’eliminazione del precariato storico, al rilancio delle specificità del personale della Regione e a un miglioramento del sistema sanitario.

Cisl FP Sicilia: gli interventi

Parteciperà Maurizio Petriccioli, segretario generale della Cisl Fp nazionale, che interverrà sulle trattative in corso per la pubblica amministrazione, gli enti locali, la sanità, la sicurezza e altri settori di competenza.

Presente anche Leonardo La Piana, segretario regionale della Cisl Sicilia. Daniele Passanisi, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, illustrerà i percorsi sindacali da seguire nel prossimo futuro.

Il tema del congresso

“Insieme diamo voce al futuro. Per le persone, con coraggio e responsabilità” è il tema scelto per l’incontro. “Il nostro ruolo nel settore pubblico è cruciale per garantire il benessere dei lavoratori e, di conseguenza, il benessere della società attraverso la qualità dei servizi offerti”, ha dichiarato Passanisi.