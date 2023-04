L’ASD Città di Palermo fa festa: rosanero promossi in Serie A2

È bastato il 2-2 contro il Mascalucia, altra squadra promossa in A2

PALERMO – Grazie al pareggio per 2-2 ottenuto nella sfida contro il Mascalucia, l’ASD Città di Palermo è matematicamente promosso in Serie A2. Bastava un punto ai rosanero per agguantare la promozione e così è stato in occasione del derby siciliano con l’altra squadra già promossa nella seconda serie del massimo campionato italiano di calcio a 5. Al PalaOreto del capoluogo siciliano, al triplice fischio del direttore di gara, la compagine guidata da mister Cappello ha fatto festa per il risultato raggiunto. Da tantissimi anni, infatti, una squadra palermitana non militava nel campionato di Serie A di calcio a 5.