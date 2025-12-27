Dalla Città metropolitana 300 mila euro per le iniziative di Natale

A favore dei Comuni del territorio palermitano

PALERMO – La Città Metropolitana di Palermo rafforza il proprio impegno a sostegno delle iniziative culturali e delle tradizioni locali del territorio con un nuovo e significativo stanziamento dedicato al periodo natalizio.

Con la Deliberazione del 17 novembre 2025, infatti, il Consiglio Metropolitano ha assegnato ulteriori risorse finanziarie pari a 300 mila euro da destinare alla concessione di contributi per le manifestazioni del Natale 2025, a favore dei Comuni del territorio metropolitano, per eventi da realizzarsi dal 20 al 31 dicembre.

Le istanze dei Comuni

A seguito dell’avviso pubblico “Natale in Provincia 2025”, sono pervenute complessivamente 70 istanze da altrettanti Comuni e tutte sono state ritenute ammissibili.

La maggior parte dei progetti presentati riguarda l’installazione di luminarie natalizie lungo le principali vie cittadine, la promozione delle tradizioni del Natale attraverso presepi artistici, l’allestimento e l’accensione di alberi natalizi, nonché l’installazione di installazioni in legno, stand e gazebo destinati all’esposizione di prodotti enogastronomici e di artigianato locale.

Numerose anche le iniziative rivolte alle famiglie e ai più piccoli, con laboratori creativi, attività ludiche e ricreative, tombolate per bambini con distribuzione di dolciumi e panettoni, oltre alla realizzazione di villaggi di Babbo Natale arricchiti da concerti bandistici. In misura più contenuta, alcuni Comuni hanno previsto esclusivamente la realizzazione di presepi.

Tra le proposte, spicca quella del Comune di Castelbuono, che ha programmato una mostra cinematografica dedicata all’attrice Claudia Cardinale, da realizzarsi all’interno dell’aeroporto Falcone Borsellino, coniugando cultura, promozione del territorio e valorizzazione di una figura iconica del cinema italiano.

“Coinvolgere l’area metropolitana”

“Con questo intervento – dichiara il sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla – confermiamo l’attenzione dell’Ente e del Consiglio metropolitano, che ringrazio, verso tutti i Comuni del territorio, senza distinzioni.

L’obiettivo è coinvolgere l’intera area metropolitana con iniziative culturali capaci di valorizzare le tradizioni locali, l’identità dei diversi territori e il senso di comunità, soprattutto in un periodo significativo come quello natalizio. Investire in cultura e tradizioni significa rafforzare il legame tra i cittadini e i luoghi, sostenendo allo stesso tempo l’economia locale”.