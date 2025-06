Città metropolitana, convegno Asael: “Servono statuto e regolamento”

Confronto a Palazzo Comitini

PALERMO – Si è svolto questa mattina a Palazzo Comitini, a Palermo, il seminario promosso da Asael (Associazione Siciliana degli Enti Locali) dal titolo “Ruolo e funzioni del nuovo Ente intermedio”, un’importante occasione di confronto e approfondimento sul futuro degli enti di area vasta in Sicilia.

“Dopo anni di commissariamento, la recente elezione degli organi di governo delle tre Città Metropolitane e dei sei Liberi Consorzi Comunali segna un ritorno alla democrazia, seppur di secondo livello”, spiegano gli organizzatori.

“Il seminario – dice il presidente Matteo Cocchiara – ha posto l’accento sul tema cruciale dello Statuto e dei Regolamenti, strumenti normativi essenziali per definire l’identità istituzionale e operativa dei nuovi enti. Un focus indispensabile per i nuovi amministratori, chiamati a dare forma concreta al ruolo dell’Ente intermedio. Un momento di confronto costruttivo e di alta formazione, utile a gettare le basi per una governance locale più consapevole, efficace e vicina ai cittadini”.