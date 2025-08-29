Città Metropolitana di Palermo: nuove assunzioni, 11 da settembre

Circa 50 saranno reclutati entro la fine dell'anno

PALERMO – Continuano le assunzioni a tempo indeterminato di personale presso la Città Metropolitana di Palermo. Lunedì prossimo, sottoscriveranno i contratti individuali di lavoro e prenderanno servizio presso l’Ente undici nuove unità di personale, a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di 36 unità di personale, non dirigenziale, da inquadrare nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile – Area Istruttori del Comparto Funzioni Locali, che ha già portato, nell’anno 2024, all’assunzione delle prime 36 unità.

Altre 2 unità saranno assunte, tramite scorrimento, nei prossimi giorni, per complessivi 13 idonei,

che verranno assegnati alle varie Direzioni dell’Ente, continuando l’imponente processo di rinnovamento della dotazione organica e di rilancio dell’Ente fortemente voluto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Metropolitano Roberto Lagalla e dal Direttore Generale, Nicola Vernuccio.

In linea con questa politica di rinnovamento, che annovera le politiche del personale tra i suoi obiettivi cardine, il PIAO 2025/2027, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28/03/2025, oltre alle assunzioni dei 13 istruttori amministrativo contabili, effettuata tenendo conto della nuova normativa di cui all’art. 4, comma 9, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, che ha disposto la disapplicazione della cd. norma “taglia idonei” alle graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, ha previsto, entro l’anno 2025, numerose ulteriori immissioni di nuovo personale, appartenente a tutte le aree.

Sono in atto in itinere due concorsi, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 dirigente tecnico e n. 1 dirigente amministrativo, che porteranno all’assunzione delle due figure dirigenziali entro la fine dell’anno 2025. Al riguardo sono state già espletate le prove pre – selettive ed entro la prima metà di settembre verranno effettuate le prove scritte.

Altre assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, tramite mobilità, sono programmate entro il 2025 nel profilo di funzionario tecnico (n. 4 unità), operatore esperto autista (n. 4 unità), operatore esperto cantoniere (n. 4 unità), operatore esperto addetto all’accoglienza (n. 4 unità). A queste sono da aggiungere ulteriori 10 assunzioni a tempo indeterminato di funzionari (tecnici e contabili) previste nell’ambito del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021/2027, i cui costi gravano su PN CapCoe per l’intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31/12/2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo.

In ultimo è stato da poco completato un massiccio programma interno di progressioni verticali, che ha portato, tra il 2024 e i primi mesi dell’anno 2025, alla realizzazione di ben 100 progressioni di carriera, ordinarie ed in deroga, nell’ambito di tutte le aree e profili professionali, valorizzando la maggior parte possibile del personale interno più meritevole e professionalmente preparato, penalizzato da anni dall’impossibilità di effettuare avanzamenti di carriera.

“Il capitale umano è il tema chiave per il futuro della nostra Pubblica Amministrazione”, ha dichiarato il Direttore Generale, dott. Nicola Vernuccio, “in quanto è sulle persone che si gioca il successo di qualsiasi politica pubblica indirizzata a cittadini e imprese, attraverso specifici percorsi di reclutamento, formazione e valorizzazione delle risorse disponibili. Stiamo lavorando incessantemente, grazie all’ottimo lavoro della Direzione Politiche del Personale, per poter completare il percorso di rinnovamento dell’Ente.

Le nuove risorse umane costituiscono un significativo strumento per dare nuova linfa vitale agli uffici di questa vasta e complessa macchina amministrativa. Abbiamo in programma l’inserimento di nuove leve tramite procedure già in itinere, che auspichiamo possano concludersi a stretto giro”.