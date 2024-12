Città dei Ragazzi, Natale per 500 persone a San Cristoforo

Distribuzione Straordinaria dedicata alle famiglie più fragili

CATANIA – È iniziata ieri, 23 dicembre, presso la Città dei Ragazzi in via Gramignani 128, nel quartiere San Cristoforo, la Distribuzione Straordinaria di Natale, un’iniziativa dedicata alle famiglie più fragili della comunità. L’iniziativa proseguirà anche oggi, 24 dicembre.

Grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare della Sicilia e l’associazione Spazio47, questa iniziativa offre un aiuto concreto a circa 500 persone, trasformando il Natale in un’occasione di speranza e vicinanza.

La Città dei Ragazzi

Tra gesti di condivisione e momenti di autentico sostegno, lo staff della Città dei Ragazzi si impegna a far sentire ogni famiglia accolta e sostenuta. L’obiettivo è donare non solo beni alimentari di prima necessità, ma anche un messaggio di calore umano e dignità, in un momento in cui il bisogno di comunità si fa sentire più che mai.

Questa Distribuzione Straordinaria si inserisce nel costante impegno della Città dei Ragazzi per la rigenerazione sociale del quartiere San Cristoforo, dimostrando che il mutuo aiuto può fare la differenza, specialmente nei momenti di festa.

La Città dei Ragazzi invita tutta la comunità a visitare i suoi spazi e conoscere le molteplici attività che offre durante l’anno, un luogo che non è solo un punto di aiuto, ma anche un centro di aggregazione, crescita e opportunità per i giovani e le famiglie del quartiere.