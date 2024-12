Palermo, Dionisi: “Cittadella ostico, testa e cuore per preparare la gara”

L’allenatore: “Sappiamo che il cammino è in salita ma noi vogliamo risalire”

Dopo non aver parlato nel post partita di Palermo-Bari 1-0, il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi ha presentato la gara contro il Cittadella ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante. Sarà l’ultimo match del 2024 di Serie B quello che i siciliani giocheranno al “Tombolato” domenica 29 dicembre alle ore 17.15.

“È stata una bella partita e i ragazzi sono stati veramente bravi – dice Dionisi sulla vittoria contro i Galletti -. Non era una partita facile perché il Bari è una squadra con dei valori importanti. Essere passati in vantaggio e aver difeso fino alla fine con ordine ed equilibrio è stato importante. I ragazzi a fine partita erano soddisfatti, contenti, ma ora dobbiamo essere equilibrati perché sappiamo che il nostro cammino è ancora lungo. Sappiamo che da fuori può sembrare in salita, ma noi vogliamo risalire e far bene”.

Secondo gol consecutivo per Le Douaron e ottimo impatto di Brunori, tornato titolare dopo diverso tempo: “Abbiamo creato un po’ meno nel secondo tempo ma credo che ci sta, a un certo punto vuoi portare a casa il risultato. La squadra si è difesa bene e adesso dobbiamo sbloccarci dal punto di vista offensivo. Di occasioni ne abbiamo sempre create, nell’ultimo periodo più che ad inizio stagione. L’importante è che qualche giocatore faccia gol, è toccato a Le Douaron, la prossima capiterà ad un altro. Dobbiamo costruire le nostre sicurezze su questo”.

Poi l’allenatore ha parlato della prossima gara contro il Cittadella: “Loro sono reduci da due vittorie di fila ed è una delle squadre più intense del campionato. Sono in questa categoria da anni. Ha sofferto contro di noi all’andata, ma alla fine ha vinto. Abbiamo il ricordo amaro di quella partita in cui abbiamo fatto veramente bene, senza ottenere nulla. Dobbiamo riscattarci da quel risultato con una prestazione simile ma con più intensità, perché non è bastato quanto fatto all’andata”.

“Il Cittadella è un avversario ostico per tutti, in casa poi è veramente un avversario difficile da giocare, corrono tantissimo e ti attaccano subito. Sarà una partita da preparare in poco tempo, che vale per noi e per loro, ma in cui servirà prepararla con testa e cuore”.

Sulla possibile formazione iniziale, Dionisi spiega: “Il turnover, con un impegno così ravvicinato, dovrò tenerlo di conto. Chi ha giocato potrebbe avere delle scorie fisiche e mentali. Di cambi ce ne saranno molto probabilmente. Non sarà un vero e proprio turnover, perché giocherà chi merita di giocare e in queste partite”, ha concluso l’allenatore del Palermo.