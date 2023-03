Cittadella-Palermo 2-2, super gol in rovesciata di Brunori – LIVE

Tutte le azioni salienti del match valido per la ventinovesima giornata di Serie B

4' DI LETTURA

PALERMO – Al “Tombolato” per tornare nuovamente al successo. Tempo di scendere in campo per il Palermo che, nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie B, affronta il Cittadella di Gorini.

La compagine di Eugenio Corini è a caccia di un successo che manca dal 5 febbraio contro la Reggina, poi una sconfitta e quattro pareggi consecutivi che hanno tenuto i rosa aggrappati al gruppo play-off. Anche il Cittadella, in forte ascesa nelle ultime settimane e nei pressi del gruppo spareggi promozione, è in cerca di riscatto dopo la sconfitta esterna contro la SPAL che ha frenato un momento molto positivo di risultati.

Per il match odierno Corini si affida al consueto 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali, linea difensiva composta da Mateju, Nedelcearu e Bettella al posto dell’infortunato Marconi, Gomes in cabina di regia supportato da Saric e Verre mezzali e Di Mariano e il giovane Aurelio sulle corsie. In avanti è ancora una volta Brunori-Soleri il tandem scelto dall’allenatore di Bagnolo Mella, con Tutino pronto ad entrare a gara in corso.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio previsto per le ore 14:00. Le squadre fanno il loro ingresso in campo, Palermo in completo interamente bianco da trasferta mentre i padroni di casa giocano in tenuta amaranto. Primo pallone del match affidato al Cittadella. L’arbitro fischia l’inizio della partita: comincia Cittadella-Palermo. Al 3′ Cittadella subito in vantaggio: azione insistita dei padroni di casa con Vita che stoppa in area e mette il pallone in mezzo, girata al volo di Maistrello che batte Pigliacelli per l’immediato gol che apre le marcature. Poche emozioni in campo dopo la rete del Cittadella nei primissimi minuti, match al momento molto fisico soprattutto a centrocampo con i rosa bloccati dal pressing molto alto dei padroni di casa. Al 20′ calcio di rigore per il Cittadella, Mastrantonio anticipa Saric in area e viene travolto dal bosniaco. Dal dischetto si presenta Antonucci che spiazza Pigliacelli e, nel giorno del suo compleanno, segna la rete del raddoppio per i padroni di casa. Al 26′ prima occasione del match anche per il Palermo con Saric che si avventa in area sul tiro rimpallato di Soleri, pallone alto sopra la traversa. Al 31′ calcio di rigore anche per il Palermo: Carriero atterra Verre in area, in un primo momento l’arbitro fa continuare ma dopo aver consultato il VAR assegna il penalty ai rosa. Dal dischetto si presenta il nuovo rigorista Di Mariano che realizza il gol che accorcia le distanze, seconda rete consecutiva per il palermitano! Al 34′ primo giallo del match per Carriero, entrata in ritardo su Gomes e prima ammonizione della partita tra le fila del Cittadella. Dopo qualche minuto Saric pareggia il conto dei cartellini gialli, gioco pericoloso del bosniaco su Branca e prima ammonizione anche per i rosanero. Al 38′ grande giocata spalle alla porta di Brunori che riceve palla in area sulla sinistra, si libera degli avversari ma la sua conclusione finisce sull’esterno della rete. In crescendo il Palermo dopo la rete di Di Mariano, Gomes passa ancora e viene steso da Branca che rimedia l’ammonizione. Al 41′ battibecco a distanza tra i due tecnici Corini e Gorini, l’allenatore rosanero viene espulso dall’arbitro mentre il tecnico del Cittadella rimedia l’ammonizione. Al 45′ occasionissima Cittadella con Antonucci che evita Bettella e conclude verso la porta da distanza ravvicinata, riflesso di Pigliacelli che respinge la sfera. Al 47′, in pieno recupero, super gol di Brunori! Si sblocca il capitano! Crossi in area di Verre, sponda di testa di Saric e rovesciata meravigliosa di Brunori che realizza il gol del pari. Dopo quattro minuti di recupero termina il primo tempo con il pirotecnico risultato di 2-2.

SECONDO TEMPO

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo per riprendere le ostilità. Un cambio per entrambe le compagini: tra le fila del Cittadella Perticone prende il posto di Frare mentre nel Palermo fuori Brunori, dentro Tutino. L’arbitro fischia l’inizio della ripresa, ricomincia la sfida tra Cittadella e Palermo. Al 46′ subito padroni di casa in avanti con Vita che conclude dal limite dell’area non trovando la porta di Pigliacelli. Proprio lo stesso Vita, in occasione del tiro, si fa male ed è costretto ad uscire dal campo, al suo posto in campo Magrassi. Al 56′ ancora Cittadella pericoloso in fase offensiva con una conclusione pericoloso di Branca dal limite dell’area, il tiro è potente ma Pigliacelli c’è e respinge il pallone.

Articolo in aggiornamento.

IL TABELLINO DEL MATCH:

CITTADELLA: 77 Maniero, 5 Del Fabro, 10 Antonucci, 15 Frare (dal 45′ s.t. Perticone), 16 Vita (dal 48′ Magrassi), 18 Mattioli, 20 Carriero, 23 Branca (cap.), 29 Mastrantonio, 32 Maistrello, 98 Giraudo. A disposizione: 1 Manfrin, 2 Perticone, 3 Felicioli, 7 Embalo, 17 Donnarumma, 19 Ciriello, 21 Crociata, 72 Danzi, 90 Asencio, 99 Magrassi. Allenatore: Gorini.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Gomes, 9 Brunori (cap.) (dal 45′ s.t. Tutino), 10 Di Mariano, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 7 Tutino, 8 Segre, 11 Masciangelo, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 30 Valente. Allenatore: Corini.

Arbitro: Massimi (Termoli). Assistenti: Saccenti (Modena) – Cipriani (Empoli). Quarto Ufficiale: Maccarini (Arezzo). VAR: Paterna (Teramo). AVAR: Gariglio (Pinerolo).

MARCATORI: 3′ Maistrello (C), 22′ rig. Antonucci (C), 33′ rig. Di Mariano (C), 47′ p.t. Brunori (P).

NOTE: Ammoniti: Carriero, Saric, Branca.