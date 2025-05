“Attenti a parlare di ‘reparto degli orrori’, ma servono risposte urgenti”

Parla Renato Costa, responsabile Sanità della Cgil Sicilia

“Nei corridoi del Policlinico, dove lavoro io, non si fa altro che parlare della trasmissione delle ‘Iene’ e della denuncia del dottore Caronia. Gli animi sono molto esasperati e impauriti, bisogna maneggiare la situazione con estrema cautela”.

Il dottore Renato Costa, già commissario Covid a Palermo, oggi responsabile Sanità della Cgil Sicilia procede con i piedi di piombo. La notissima vicenda su presunti casi di malasanità l’ha colpito profondamente, come è accaduto ovunque.

Dottore Costa, lei conosce benissimo i mondi coinvolti: quali sono le sue considerazioni?

“Siamo davanti a un racconto di una gravità estrema che pone il problema di una risposta urgentissima, come ha scritto proprio lei. Sotto i riflettori c’è un’unità coinvolta, quella di Chirurgia toracica dell’ospedale Civico, in cui lavorano ottimi professionisti e dove ci sono pazienti in ansia. Non possiamo semplicisticamente e terribilmente definirlo ‘il reparto degli orrori’. Ma scherziamo?”.

Il punto, allora, qual è?

“Ci vuole una presa di posizione ferma della direzione aziendale. Se si accenna, insisto, a un presunto ‘reparto degli orrori’, in base alle informazioni, che si hanno, o si sigilla tutto, o si rassicurano tutti. Io so soltanto che, prima della trasmissione, la Chirurgia toracica del Civico era considerata una realtà d’eccellenza, un gioiello. Sì, sono molto preoccupato…”.

Non è il solo. Le sue impressioni sul merito?

“No, io non posso entrare nel merito, non spetta a me. Però una cosa voglio dirla”.

Prego.

“Mi inquieta scoprire che qualcuno va in ospedale per registrare ed è lui l’unico a saperlo. Si potrebbero, teoricamente, orientare le discussioni e non mi pare che ci sia la terzietà necessaria in quei dialoghi che abbiamo ascoltato”.

Oltre allo sgomento, cosa ha provato nel vedere la puntata?

“Mi è sembrato che ci fosse una sentenza di colpevolezza non esplicitata formalmente ma già scritta. Insisto: bisogna procedere con estrema cautela e nelle sedi opportune. Ma ho un altro e fortissimo timore”.

Quale, dottore Costa?

“Che questa vicenda diventi un altro passaggio per screditare la Sanità pubblica che già soffre, rompendo il patto di fiducia tra chi cura e chi viene curato”.