Classe Rs Aero: Sussarello e Vincis davanti a tutti

PALERMO – Chiara Sussarello della Lega Navale Italiana sezione del Sulcis nella categoria Rs5 e il suo compagno di circolo Filippo Vincis fra gli Rs7 sono i vincitori della tappa palermitana del Campionato Italiano della Classe Rs Aero che si è disputata ieri a Mondello. A organizzare la manifestazione il Circolo della Vela Sicilia con la Classe Rs Aero. Venerdì e sabato il circolo ha ospitato anche il raduno internazionale di classe con il presidente Guido Sirolli e i tecnici Luigi Bertini e Marco Iazzetta.

Tre le prove disputate ieri sul campo di regata allestito a Mondello. Nella categoria Rs5 in evidenza Lega Navale Italiana sezione del Sulcis con due barche su tre piazzate sul podio. Alle spalle di Chiara Sussarello, infatti, secondo posto per il suo compagno di circolo Elias Nonnis. Terzo posto per Roberta Pacifici del Circolo Velico Villagio Tognazzi di Pomezia.

Anche nella categoria Rs7 la Lega Navale Italiana sezione del Sulcis ha messo due timonieri sul podio, ma al primo e al terzo posto. Alle spalle di Filippo Vincis si è piazzato Giulio Sirolli del Tognazzi Marine Village. Terzo posto per Lorenzo Matta della Lega Navale Italiana.

Prima delle regate di ieri i timonieri arrivati a Palermo sono stati impegnati nel raduno internazionale di classe: positivo il bilancio dei due giorni di allenamenti e test in regata con una trentina di timonieri che si sono affidati alle indicazioni dei tecnici di classe Bertini e Iazzetta non solo sul campo di regata, ma anche davanti al video con le analisi su ogni dettaglio emerso durante le riprese effettuate durante il raduno. A Palermo sono arrivati anche timonieri d’Oltremanica: più precisamente dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda.