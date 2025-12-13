Cna Palermo: “Chiusure e sanzioni a Cinisi nel pieno del periodo natalizio”

"Necessario un confronto immediato con il Comune"

PALERMO – La Cna (Artigiani e imprenditori d’Italia) di Palermo, esprime forte preoccupazione per la situazione che, negli ultimi giorni, sta coinvolgendo numerose attività commerciali del Comune di Cinisi. Diversi esercenti hanno infatti segnalato l’arrivo di controlli, richieste di regolarizzazione e ordinanze di chiusura temporanea proprio alla vigilia delle festività natalizie, un momento cruciale per il tessuto produttivo locale.

Secondo quanto riportato dalle imprese, tali provvedimenti stanno generando un clima di incertezza e difficoltà economica proprio nel periodo dell’anno in cui molti operatori realizzano una parte significativa del proprio fatturato. Pur riconoscendo l’importanza del rispetto delle normative e delle verifiche amministrative, CNA Palermo ritiene fondamentale che l’azione del Comune tenga in considerazione il contesto e le ricadute che misure così impattanti possono avere sulle piccole realtà commerciali del territorio.

Per questa ragione, la Cna di Palermo ha inviato una lettera ufficiale all’Amministrazione comunale di Cinisi, nella quale ha manifestato piena collaborazione e, allo stesso tempo, ha dato voce alle preoccupazioni raccolte tra gli imprenditori locali. Nella comunicazione si è sottolineato come le imprese comprendano la necessità di recuperare eventuali posizioni pregresse, ma non possano nascondere l’allarme per gli effetti che le chiusure, notificate in un periodo di massimo lavoro, stanno producendo sulla loro sostenibilità economica.

Con spirito costruttivo e istituzionale, Cna ha chiesto al Comune di fissare già nella prossima settimana un incontro ufficiale, in qualsiasi giorno e orario ritenuto opportuno, per avviare un confronto chiaro e diretto che consenta di individuare soluzioni equilibrate. L’Associazione ha ribadito la propria disponibilità a collaborare nell’interesse del sistema produttivo locale e del rapporto tra imprese e istituzioni.

“Il rispetto delle regole è un principio che nessuno mette in discussione – dicono dalla Cna di Palermo – ma la loro applicazione deve essere guidata anche dal buon senso e dalla consapevolezza del contesto economico. Chiusure improvvise in un momento come il Natale rischiano di mettere in grave difficoltà attività già provate da anni complessi e da un mercato sempre più instabile”.

Cna Palermo resta in attesa di un riscontro da parte dell’Amministrazione comunale e auspica che il dialogo richiesto possa aprire la strada a decisioni più ponderate e meno penalizzanti per gli operatori del territorio.