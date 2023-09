Cocaina, contanti e un’arma in casa: un 23enne di Gela finisce in arresto

L'irruzione dei carabinieri

GELA (CALTANISSETTA) – La casa come una centrale della droga. I carabinieri di gela, in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato un 23enne in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Droga e diecimila euro in contanti

Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato dieci grammi di cocaina suddivisa in dosi, della sostanza utilizzata per il taglio della droga, numerosi bilancini per la

pesatura e il materiale utile al confezionamento della sostanza. Sequestrati anche diecimila euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Nel corso del controllo i militari hanno anche trovato una pistola a salve priva di tappo rosso e del munizionamento. Il giovane si trova ora ai domiciliari.