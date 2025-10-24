Quando ha visto la polizia, si è mostrato insofferente e nervoso

CATANIA – La polizia ha arrestato in flagranza un giovane acese di 20 anni per spaccio. Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato, durante un’attività di pattugliamento tra le vie Pietro Mascagni e via Salvatore Vigo, lo hanno a bordo di una utilitaria di piccole dimensioni.

Il 20enne, privo di patente di guida, non appena ha avuto la sensazione di essere osservato, ha tentato immediatamente di allontanarsi. Ma i poliziotti lo hanno prontamente bloccato.

La ricostruzione dell’arresto

Nel corso dell’identificazione il giovane si è mostrato piuttosto nervoso ed insofferente tanto da indurre gli agenti ad effettuare una perquisizione personale sul posto. La perquisizione ha consentito di scoprire che il 20enne, all’interno degli slip, nascondeva 40 involucri termosaldati in cellophane. All’interno, cocaina e crack per un peso complessivo di circa 15 grammi.

Le sostanze, suddivise in dosi pronte per la vendita, sono state sottoposte a sequestro per essere successivamente inviate ai laboratori della Polizia Scientifica dove verranno analizzate da operatori esperti del settore.

Ora si attende la convalida

Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso della somma di 150 euro in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’attività illecita e, pertanto, sequestrata.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pm di turno, l’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.