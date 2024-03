Cocaina e crack a domicilio, arrestato un pusher di 22 anni – VIDEO

L'uomo consegnava la droga in scooter

CATANIA – Droga a Catania: un pusher 22enne che in sella ad uno scooter trasportava un chilo di crack e 200 grammi di cocaina è stato arrestato dai Carabinieri prima che potesse consegnare la droga. Quello di crack è tra i sequestri più consistenti compiuti negli ultimi anni in provincia di Catania.

Droga a Catania: l’arresto

I militari, appreso che il giovane, già noto per vicende giudiziarie connesse col giro di stupefacenti, avesse allestito nel quartiere una florida attività di spaccio a domicilio in sella al suo scooter, lo hanno bloccato in via Curia prima che entrasse nell’atrio di un palazzo dopo aver prelevato una busta dai bauletto del suo mezzo. L’arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari.