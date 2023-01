Cocaina, hashish e marijuana in casa, scatta l’arresto a Caltanissetta

La scoperta della polizia

CALTANISSETTA – Quando gli agenti sono entrati nella sua abitazione, a Caltanissetta, hanno trovato cocaina, hashish e marijuana. Da qui l’arresto in flagranza per un ventenne, che dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.

In casa anche un minorenne armato di coltello

La scoperta nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, nel centro storico del capoluogo nisseno. Una volta entrati in casa gli agenti hanno subito avvertito un forte odore acre e in diversi punti dell’abitazione hanno trovato trentacinque involucri di stagnola contenenti marijuana, altri due involucri contenenti rispettivamente cocaina e hashish e materiale utilizzato per il confezionamento. Il ventenne è finito poi ai domiciliari. All’interno dell’abitazione anche un minorenne trovato in possesso di un coltello e che è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.