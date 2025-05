Cocaina in carrozzeria, arrestato a Porto Empedocle

Le sostanze avrebbero fruttato oltre 13mila euro

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – I carabinieri hanno arrestato un carrozziere di 54 anni per spaccio di sostanza stupefacente e lo hanno denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti.

Durante un controllo nella sua officina, i militari nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, hanno trovato circa 110 grammi di cocaina purissima e 75 grammi di sostanza da taglio.

Le modalità di occultamento e la quantità della sostanza, secondo stime degli investigatori, sono state ritenute potenzialmente in grado di generare oltre 250 dosi per un valore stimato superiore ai 13.000 euro.

I carabinieri hanno, inoltre, accertato che il terreno adiacente all’officina era stato adibito, in assenza di autorizzazioni, a deposito di rifiuti urbani e speciali, costituiti da materiale ferroso e residui di lavorazione.