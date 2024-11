Sanità siciliana: al via la ‘task force’ del Codacons contro i disservizi

L'associazione dei consumatori fornirà supporto legale ai cittadini

CATANIA – Il Codacons ha annunciato l’attivazione della Task Force Sanità, un team di esperti formato da medici di varie specializzazioni e avvocati con l’obiettivo di “contrastare i disservizi e fornire supporto legale ai cittadini penalizzati da questa situazione”. Lo rende noto il segretario nazionale Francesco Tanasi.

“La sanità pubblica in Sicilia – dice Tanasi – sta affrontando una crisi sistemica che colpisce soprattutto i più vulnerabili. Liste d’attesa interminabili e accesso difficoltoso ai servizi sanitari non sono più tollerabili. Il Codacons scende in campo per difendere il diritto alla salute dei siciliani con azioni concrete e una mobilitazione generale”.

Il Codacons invita i cittadini a segnalare situazioni di disservizio e lunghi tempi d’attesa. Le segnalazioni saranno raccolte ed esaminate dalla Task Force, che si impegnerà “a portare il problema all’attenzione delle istituzioni e a intraprendere eventuali azioni legali per tutelare i diritti dei pazienti”.