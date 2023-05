Codice appalti, Amenta (Anci): ‘Riforma importante per Sicilia’

Incontro formativo a Palermo

PALERMO – Del nuovo codice degli appalti (D.lgs 36 del 31 marzo 2023) si è parlato nel corso di un partecipato incontro formativo, organizzato dall’Anci Sicilia a Palermo, nell’auditorium dell’assessorato Territorio e Ambiente.

“Si tratta di una riforma di fondamentale importanza per la Sicilia, saremo, infatti, chiamati a confrontarci con temi irrinunciabili per la crescita dei nostri territori, come Pnrr e programmazione 2021-2027”, ha dichiarato Paolo Amenta, presidente dell’Anci Sicilia, introducendo i lavori.

Amenta: “Sfida impegnativa”

“E’ certamente una sfida impegnativa che introduce, fra le novità più rilevanti, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti con il fine di accelerare i tempi della progettazione e della realizzazione delle opere, ponendo in essere un sistema di buone pratiche”, ha aggiunto.

Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell’Anci ha sottolineato che “risultato, fiducia e accesso al mercato sono tre tra i princìpi introdotti dal nuovo codice degli appalti in una prospettiva finalizzata a velocizzare le procedure in atto e ad attivarne di nuove”.