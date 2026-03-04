Cogne, abusi su un 65enne: condannato l’inquilino nisseno

Inflitta una pena di 7 anni e 6 mesi

AOSTA – E’ stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione il cinquantottoenne di Caltanissetta, accusato di aver abusato sessualmente del suo padrone di casa, un uomo di 65 anni di Cogne. L’accusa aveva chiesto una condanna di 11 mesi, mentre la difesa, rappresentata da Massimiliano Bellini, l’assoluzione. Alla parte civile è stata concessa una provvisionale di 30 mila euro.

Da quanto ricostruito dai carabinieri le violenze sessuali sarebbero andate avanti dall’estate del 2023 fino a febbraio del 2024, quando la persona offesa ha trovato il coraggio di denunciare le violenze subite e l’attuale imputato era stato arrestato. Accuse che l’uomo ha sempre respinto, sostenendo che fossero rapporti consenzienti.