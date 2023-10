Coldiretti, al via la raccolta delle olive: Sud sopra la media

Presentati i dati del report 2023

ROMA – Coldiretti presenta il report in merito alla raccolta delle olive e alla produzione dell’olio. Dati in miglioramento al Sud, male al Centro Nord.

Il rapporto

La stagione di raccolta delle olive in Italia è ufficialmente iniziata, e i primi dati indicano una situazione contrastante tra il Sud e il Centro Nord. Si osserva un notevole incremento al Sud, che segna un 34% rispetto all’anno precedente, salvando l’Italia da una diminuzione significativa registrata nel Centro Nord, che ha visto una flessione del -33%. Secondo il rapporto di Coldiretti – “Prezzi, l’autunno caldo dell’extravergine” – la produzione totale è stimata intorno alle 290 mila tonnellate, ma si colloca al di sotto della media degli ultimi quattro anni.

Il report è stato presentato durante l’apertura del Villaggio contadino al Circo Massimo di Roma, alla presenza di istituzioni e agricoltori provenienti da tutte le regioni d’Italia. L’obiettivo comune è sostenere la candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco.

La campagna di raccolta di quest’anno è stata fortemente influenzata dalle condizioni climatiche estreme. Piogge durante la fioritura, siccità e temperature elevate hanno messo a dura prova anche gli uliveti. Nonostante ottobre sia un mese cruciale per la completa maturazione delle olive, è necessario tenere in conto l’incertezza riguardo alla resa in olio.

I dati regionali

A livello nazionale, la Puglia gioca un ruolo chiave nel salvare il bilancio complessivo, rappresentando la metà della produzione e registrando un aumento del 50% rispetto all’anno precedente. Anche l’incremento registrato in Calabria contribuisce positivamente, mentre la Sicilia mantiene una situazione stabile. Abruzzo e Basilicata sono in fase di ripresa, ma per le altre regioni del Sud si prospettano raccolta e produzione inferiori rispetto all’anno precedente.

La raccolta delle olive, sottolinea Coldiretti, parte dal Sud, fra Sicilia, Puglia e Calabria, per poi procedere verso il Nord in cui, ha atto un’espansione geografica degli ulivi, ormai presenti nelle vallate alpine della Lombardia.