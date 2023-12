Colpevoli di rapina e danneggiamento: cinque daspo urbani nel Trapanese

Il provvedimento è valido per tre anni

TRAPANI – Il questore di Trapani ha emesso cinque provvedimenti di daspo urbano nei confronti di altrettanti soggetti, tutti stranieri, di cui quattro minorenni, e di origine maghrebina.

I giovani, secondo quanto ricostruito dalla indagini dei carabinieri, sono ritenuti colpevoli di rapina, danneggiamento e deturpamento di beni pubblici di cui i predetti giovani si erano resi protagonisti negli ultimi mesi.

Le gravi condotte sono state poi esaminate dalla divisione polizia anticrimine, le cui risultanze sono state fatte proprie dal Questore di Trapani, il quale ha firmato i provvedimenti.

Il divieto non consentirà, ai destinatari del provvedimento amministrativo, di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico trattenimento situati nel Comune di Campobello di Mazara e nella frazione balneare di Tre Fontane per la durata di tre anni.

Un provvedimento simile è stato preso nei giorni scorsi a Catania nei confronti di tre persone.