 Colpi mitraglietta contro Sicily by car, indagine alla Dda di Palermo
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Colpi mitraglietta contro la sede di Sicily by car, indagine passa alla Dda

Sicily bay car
A sparare e a danneggiare quattro veicoli sarebbero stati due uomini
SAN LORENZO
di
1 min di lettura

PALERMO – Passa alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo l’inchiesta sull’intimidazione messa a segno il 21 marzo contro la società di noleggio auto Sicily by car dell’imprenditore Tommaso Dragotto. Contro la sede della ditta, in via San Lorenzo a Palermo, sono stati esplosi colpi di kalashnikov.

Le modalità dell’agguato fanno ipotizzare un gesto di matrice mafiosa, da qui l’assegnazione dell’indagine alla Dda decisa dal procuratore Maurizio de Lucia.

A sparare e a danneggiare quattro veicoli sarebbero stati due uomini scesi da un’auto. Alcuni clienti di un locale vicino avrebbero assistito alla scena e sarebbero fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dall’aggiunto Vito Di Giorgio

Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

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