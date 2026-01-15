 Colpito alla testa da un grosso ramo nel Torinese, muore operaio
Colpito alla testa da un grosso ramo nel Torinese, muore operaio

L'uomo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale
LA TRAGEDIA SUL LAVORO
TORINO – Morto un operaio di 39 anni che questa mattina è stato coinvolto in un incidente sul lavoro a San Francesco al Campo, nel Torinese. L’uomo, colpito al capo da un grosso ramo che si è staccato durante le operazioni di potatura di alcune piante in un terreno privato, è morto poco dopo l’arrivo in elicottero all’ospedale Cto.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale e dagli ispettori dello Spresal dell’Asl To4, il 39enne era dipendente di una ditta di Barbania. Si trovava a San Francesco al Campo con un collega che ha dato l’allarme subito dopo l’incidente. In corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

