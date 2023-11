“Coltiviamo armonia e pace”, nuova edizione del premio Beato Puglisi

La premiazione è in programma il 3 dicembre

PALERMO – “Coltiviamo armonia e pace tra i popoli della Terra” è il messaggio che la XVIII edizione del Premio Internazionale Beato Padre Pino Puglisi intende diffondere. Nel trentesimo anniversario del martirio per mano mafiosa del parroco di Brancaccio e in un momento della storia dell’umanità segnato da guerre, conflitti e lacerazioni, l’impegno a essere tutti quanti, nessuno escluso, portatori di pace e di armonia è una necessità ineludibile. L’uso del verbo “coltiviamo” suggerisce un’azione proattiva e continua nel tempo, mentre “tra i popoli della Terra” amplia la portata a un contesto globale.

Il Premio Internazionale Beato Padre Pino Puglisi è promosso dall’Associazione “Giovani 2017 3P Onlus” presieduta da Gemma Ocello e sostenuto dall’Arcivescovo di Palermo il cui delegato è don Antonio Garau. Ogni anno il Premio vuole promuovere l’impegno verso problematiche sociali e temi di scottante attualità.

Il programma dell’evento

In questa XVIII edizione del Premio Internazionale Beato Padre Pino Puglisi, in programma domenica 3 dicembre alle ore 21.00 presso il teatro Politeama di Palermo, saranno premiati: Ilario Antoniazzi, vescovo di Tunisi; Fabio Zavattaro, giornalista; Daniela Pompei, responsabile della comunità di Sant’Egidio per i servizi agli immigrati; Lia Sava, procuratore generale della Corte di Appello di Palermo; Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria. Ai premiati verrà donata una scultura realizzata dall’artista Giacomo Rizzo.

Interverranno Roberto Lipari ed Ernesto Maria Ponte, il maestro Antonio Sottile con il suo coro di voci bianche, la cantante Lucia Garsia con l’Orchestra del Brass Group. La XVIII edizione del Premio Internazionale Beato Padre Pino Puglisi sarà presentata dai giornalisti Roberto Gueli e Tiziana Martorana. La direzione artistica è affidata a Francesco Panasci.

Il Premio avrà quest’anno un’appendice che costituirà una preziosa occasione di confronto e approfondimento sui temi della pace possibile in quelle aree nelle quali dominano i conflitti: lunedì 4 dicembre ore 19.00, Chiesa Cattedrale: “La testimonianza del Vangelo dal Mediterraneo, oggi”.