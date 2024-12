Colto da malore in strada, salvato in extremis dai sanitari del 118

Una storia a lieto fine

CATANIA – Si grida al miracolo ad Adrano per un uomo di 47 anni colto da un malore improvviso in strada. La fatalità e la professionalità dei sanitari del 118 gli hanno salvato la vita.

Colto da malore

L’uomo che era all’interno della sua auto, ferma in via Cappuccini, avvertito il malore è uscito dal mezzo. Ma si è accasciato sull’asfalto all’improvviso privo di sensi fra il panico generale dei presenti che hanno subito allertato i soccorsi. Il fato ha voluto che proprio in quegli istanti si è trovata a transitare l’ambulanza del 118 della locale postazione che stava rientrando da un altro intervento.

Il racconto

Il mezzo medico è stato fermato da alcuni cittadini. E il personale sanitario, informato dell’accaduto, si è dato immediatamente da fare per strappare alla morte il 47enne che era in arresto cardiaco. C’è voluto un lungo massaggio cardiaco, circa 30 minuti, per far riprendere a battere il cuore dell’uomo.

È stato in particolare uno degli operatori sanitari a non fermarsi un attimo senza perdere la speranza di poterlo salvare e a continuare il massaggio sino a quando il cuore è ripartito. Sono stati momenti terribili per i presenti finiti con un sospiro di sollievo da parte di tutti. Il 47enne ha iniziato a respirare da solo anche se assistito dai macchinari dei sanitari.

Il trasferimento in elisoccorso

Sul posto per agevolare i soccorsi sono intervenuti Carabinieri e Polizia deviando il traffico veicolare per le vie alternative lasciato libero il campo dei soccorritori. Presente anche un’ambulanza in eccedenza al 118.

Una volta stabilizzato, l’uomo, è stato posizionato all’interno dell’ambulanza e trasportato, scortato da una volante della Polizia di Stato, sino all’elipista di contrada Difesa Luna dove ad attendere vie era l’elisoccorso. Il 47enne è stato dunque condotto in ospedale a Catania per i trattamenti sanitari necessari per la sua completa ripresa e dove ovviamente rimarrà ricoverato per tutti gli accertamenti del caso.