 Cominciato il processo d'appello per l'ex assessore Colianni
La corte respinge la richiesta di giustizia ripartiva
CALTANISSETTA
di
CALTANISSETTA – Udienza d’appello a Caltanissetta per l’ex assessore regionale alla famiglia Paolo Colianni , medico e psicoterapeuta condannato dal tribunale Di Enna il 25 gennaio scorso con rito abbreviato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale su una minore di 13 anni.

La difesa di Colianni ha chiesto l’accesso al percorso di giustizia riparativa al quale si sono opposti gli avvocati delle parti civili. La corte d’appello presieduta da Maria Carmela Giannazzo ha rigettato la richiesta. Il procuratore generale, Antonino Patti ha chiesto la conferma della sentenza.

Il processo è stato rinviato al 1 dicembre per le repliche. 

