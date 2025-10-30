Comiso, botte alla figlia: il gip le vieta di avvicinarla

L'intervento della polizia. La piccola affidata alla nonna paterna

RAGUSA – La polizia di Ragusa ha notificato il divieto di dimora nel comune di Comiso e il divieto di avvicinamento alla figlia minorenne a una donna di 34 anni, di nazionalità colombiana, indagata per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è nato dalla denuncia di un’insegnante, che ha notato in una delle sue alunne un insolito stato di trascuratezza.

Nel tempo la bambina ha confidato alla docente di non vivere in un clima familiare sereno, di doversi occupare della sorella più piccola e di subire percosse e insulti da parte della madre. La minore è stata ascoltata dagli operatori della Squadra Mobile a cui ha raccontato che la madre era alcolizzata e la picchiava. La nonna ha confermato il suo racconto. La minore è stata affidata alla nonna paterna e sarà seguita dai servizi sociali.