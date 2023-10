Comiso, furbetto con la casa ne occupa un’altra: scatta il sequestro

Si tratta di un alloggio popolare dell'Iacp

COMISO (RAGUSA) – Da furbetto proprietario di una casa, ne aveva occupato un’altra popolare, dell’Iacp: il commissariato l’ha sequestrata.

Le verifiche e il furbetto

Senza averne titolo, aveva occupato un alloggio di edilizia pubblica popolare, insieme ai figli maggiorenni. Dopo una segnalazione, la polizia ha verificato le procedure di affidamento delle abitazioni dell’Iacp. “Significativo – scrivono gli investigatori – il fatto che il 56enne risultava residente presso altro indirizzo e quindi aveva già una casa a disposizione”.

Dopo gli accertamenti, la polizia ha trasmetto un’informativa alla Procura.

La decisione del giudice

Il Gip ha emesso un’ordinanza di sequestro preventivo “assegnando all’attuale occupante – scrivono gli inquirenti – un termine per liberare l’alloggio e metterlo a disposizione, pena lo sgombero coatto, di chi sia effettivamente in possesso dei requisiti per l’assegnazione, in quanto regolarmente iscritto alle graduatorie previste dalla normativa vigente di settore”.

