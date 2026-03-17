L'uomo si trova agli arresti domiciliari

COMISO – Stalking nei confronti della ex compagna a Comiso, ai domiciliari un 68enne. L’ordine di arresto per espiazione della pena è stato eseguito dalla polizia. La procura generale presso la corte di appello di Catania ha inflitto all’uomo una pena di un anno e tre mesi.

Il 68enne nel periodo 2011-2019 si era reso responsabile di atti persecutori nei confronti di donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. Appena rintracciato, gli investigatori del commissariato di Comiso lo hanno sottoposto ai domiciliari.