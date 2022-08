Commercio: controlli della polizia municipale, scattano le multe

Obiettivo dei vigili è stato il viale Africa.

CATANIA – Pattuglie del reparto polizia commerciale dei vigili urbani di Catania hanno eseguito controlli in diverse zone della città contro irregolarita’ e abusivismo. In particolare, in viale Africa, e’ stato sanzionato il titolare di un’attivita’ di ristorazione che occupava il suolo pubblico con tavoli e sedie senza aver richiesto e ottenuto alcun titolo autorizzativo.

Gli arredi sono stati posti sotto sequestro amministrativo. In via VI Aprile e in piazza dei Martiri sono stati sanzionati due venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli poiche’, titolari di autorizzazione al commercio itinerante, avevano trasformato la loro attivita’ ambulante in sede fissa e occupato il suolo pubblico con la propria merce senza essere in possesso dell’apposita autorizzazione.

La merce alimentare posta su suolo pubblico e’ stata sequestrata e poi devoluta in beneficenza alla mensa della Caritas Diocesana. In via Etnea e in piazza Duomo sono stati sanzionati tre venditori ambulanti di chincaglierie e oggettistica varia che operavano in violazione del divieto di esercitare il commercio ambulante in centro storico e occupavano il suolo pubblico sprovvisti di autorizzazione.

In totale, all’esito dei controlli commerciali effettuati, sono stati elevati verbali amministrativi dell’importo complessivo di oltre 2 mila euro.