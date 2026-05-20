Commissione per la Semplificazione, Romano incontra Mister Prezzi

La nota del presidente al termine della seduta con il Garante per la sorveglianza dei prezzi

ROMA – “L’organismo del Garante per la sorveglianza dei prezzi svolge un ruolo di grande importanza per quello che riguarda l’attività di monitoraggio, l’analisi e la trasparenza informativa svolte nell’ambito dei mercati al consumo, e costituisce oggi più che mai uno strumento a tutela del potere di acquisto di famiglie, imprese, consumatori. Ringrazio il presidente Benedetto Mineo per il prezioso contributo che ha offerto ai lavori della Commissione”.

Cosi l’onorevole Saverio Romano presidente della Commissione per la Semplificazione che sta portando avanti l’indagine conoscitiva sui rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione in merito alla semplificazione dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l’accesso ai servizi.

Il Garante per la Sorveglianza dei prezzi, detto anche “Mister Prezzi”, ha funzione di controllo e verifica, su segnalazione dei cittadini, al fine di arginare i fenomeni speculativi e opera all’interno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Mineo ha posto l’accento su quanto sia importante accedere alle informazioni relative ai prezzi, alle tariffe e alle principali componenti di costo dei servizi offerti. Moltissime scelte di consumo quotidiane possono essere orientate in base alla disponibilità di informazioni chiare e confrontabili e da ciò dipende la tutela del potere di acquisto dell’utenza, soprattutto per quello che attiene quelle fasce della popolazione maggiormente esposte agli effetti della variazione dei prezzi.

Il presidente della Commissione Romano ha infine ribadito “il ruolo imprescindibile di una maggiore digitalizzazione e trasparenza dei servizi della pubblica amministrazione anche al fine di garantire un pieno accesso alle informazioni e controlli più efficaci su potenziali speculazioni, a difesa dei consumatori”.