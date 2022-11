Commissioni, Forza Italia 1: Vitrano alle Attività produttive

La presidenza andrà all'ex dem, La Rocca Ruvolo vice al Bilancio. FdI insiste su Daidone,

PALERMO – Forza Italia 1 chiude l’accordo sulla presidenza delle Commissioni. Il gruppo azzurro guidato da Stefano Pellegrino trova la quadra: la presidenza della Commissione Attività Produttive toccherà a Gaspare Vitrano. L’altra contendente forzista, l’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, incasserà invece la vicepresidenza della Commissione Bilancio. Una commissione “pesante” che, confermano da Palazzo dei Normanni, sarà guidata dal meloniano Dario Daidone.

Fratelli d’Italia trova la quadra

Il nome del deputato etneo, vicinissimo al senatore Salvo Pogliese, circolato nei giorni scorsi aveva fatto storcere il naso a più di un maggiorente del centrodestra (incluso il presidente Renato Schifani) perché ritenuto troppo poco attrezzato (è alla sua prima legislatura in Ars) per presiedere una commissione così complessa e delicata. La scelta di Fratelli d’Italia dovrebbe a questo punto sbloccare il tetris della presidenza della commissione Lavoro che dovrebbe andare nelle mani di un altro meloniano: il palermitano Fabrizio Ferrara (un altro neofita di Sala d’Ercole). Una scelta che a cascata porterebbe l’ex musumeciano Giorgio Assenza (rimasto fuori dalla squadra di governo) a fare il capogruppo di Fratelli d’Italia a Sala d’Ercole.

Il Tetris delle commissioni e il caso De Luca

A poche ore dal voto in aula, il quadro si completa con le caselle messe in salvo nei giorni scorsi: la presidenza della commissione Sanità al leghista Pippo Laccoto, quella degli Affari Istituzionali al cuffariano Ignazio Abbate e la poltrona della Commissione Territorio Ambiente agli autonomisti (Giuseppe Carta al momento sarebbe favorito su Giuseppe Castiglione). A fare da cornice restano però le rimostranze della truppa di Cateno De Luca. I due gruppi, Sicilia Vera e Sud chiama Nord, non sono rappresentati all’interno di tutte le commissioni parlamentari. I pasdaran dell’ex sindaco di Messina sono pronti a non dare i nomi dei deputati da inserire nelle commissioni se il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, non metterà mano all’ultima versione della griglia circolata a Palazzo. E se anche i miccicheiani facessero lo stesso? Un’ipotesi che non stupirebbe vista la distanza siderale che c’è tra Forza Italia 1 e Forza Italia 2 (gruppo considerato ormai all’opposizione che di certo non renderà la vita semplice all’esecutivo).