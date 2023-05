Como-Palermo, Buttaro: “Felice per il gol, sono rientrato con la spinta giusta”

Le parole del difensore rosanero autore contro gli uomini di Longo del suo primo gol in carriera

Parola ad Alessio Buttaro. Il difensore rosanero contro il Como ha trovato il suo primo gol in carriera a coronamento di un’ottima prestazione ma non è bastato tuttavia ai rosa per ritrovare il successo. Queste le dichiarazioni di Buttaro in mixed zone al termine del match:

“Sono contento perché sono rientrato con la spinta giusta, ho cercato di fare quello che il mister mi chiedeva e sono felice per il gol. Ho cercato di spingere molto per fare il taglio alle spalle della linea e ha portato i suoi frutti, l’avevamo provata così e ho solo fatto quello che volevamo insieme a tutta la squadra. Rientrare così fa bene sia a me che alla squadra, avevo i crampi e il mister ha deciso di inserire Valente nel finale”.

“Ogni partita partiamo sempre con la spinta giusta per vincerla, poi la vittoria può venire o meno ma l’importante è dare tutto e uscire dal campo soddisfatti di quello che abbiamo provato. Forse mancava quella spinta in più su alcune occasioni, anche da parte mia ho avuto due occasioni nelle quali dovevo essere più lucido. Ho visto però una squadra vogliosa e grintosa per provare a prendersi i tre punti. I tifosi danno sempre quella spinta in più, ovunque ti giri ci sono loro a tifare e fa sempre piacere a noi come gruppo così come al mister e allo staff”.