“Comunali catanesi? Un test importante per tutto il centrodestra”

Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'assemblea di Confinduastria ha parlato della candidatura di Enrico Trantino.

CATANIA – Una partita che va ben oltre gli equilibri territoriali e che vale come primo vero termometro per gli assetti della maggioranza che sostiene il governo di Giorgia Meloni. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ne è certo.

“Quello di Catania sarà un test molto importante per il centrodestra e per il nostro Paese – ha detto – Penso che segnerà una tappa significativa anche in quella filiera di governo che dal governo nazionale a quello delle regioni e dei comuni rende più forte in questo nostro Paese in questo processo importante e significativo di transizione che poi si completerà il prossimo anno, lo decideranno gli elettori, con le nuove elezioni del parlamento europeo”.

Politica industriale e Sud

Il ministro Adolfo Urso ha incontrato i giornalisti a margine dei lavori dell’assemblea di Confindustria Catania che ha eletto Angelo Di Martino neo presidente. Un’occasione per ribadire alcuni profili di politica industriale che passano da Catania. “Occorre creare le condizioni migliori – ha detto ancora – per cogliere investimenti che possono giungere in questo territorio e questo dovrà essere messo in sintonia con il processo di privatizzazione dell’aeroporto, che può diventare l’hub del Mediterraneo. Noi pensiamo che vi siano tutte le condizioni per fare dei prossimi anni quelli necessari alla rinascita della Sicilia”.

Catania e Acireale

Il punto sul voto e sui candidati sindaco. “Credo che Enrico Trantino – ha concluso Urso – sia una garanzia per questa città e penso che l’impegno di tutte le forze di centrodestra ci possa consentire di cogliere questa grande opportunità: Catania può oggi, deve, diventare la Milano del Sud. Auspico che i cittadini di Acireale e di Catania possano cogliere questa opportunità per consentire di realizzare quella filiera di governo che lavori in maniera coesa nella rinascita produttiva della nostra Sicilia”.

Sempre nella giornata di ieri, il ministro Urso ha partecipato ad Acireale a un incontro elettorale a favore del candidato sindaco sostenuto da FdI, Nino Garozzo.