Comunali, affluenza: a Palermo ha votato circa l’11% degli elettori

Ecco quanti hanno votato nel capoluogo, a Messina e nel resto d'Italia. IN AGGIORNAMENTO

PALERMO – Nel Comune di Palermo si assesta al 10,89 per cento il dato dell’affluenza alle ore 12.00. Il dato in aggiornamento riproduce le segnalazioni di 588 sezioni su 600. Hanno votato 59.225 su 543.978 aventi diritto al voto. Nelle precedenti elezioni, secondo i dati forniti dalla regione alle 12.30 aveva votato il 15.16 per cento di elettori.

A Messina su 253 sezioni esaminate risulta che abbia votato il 16,66 per cento degli elettori e cioè 31.991 persone su 192. 072.

Più complesso il dato del voto su scala regionale. Sul portale regionale non sono caricati ancora tutti i dati dei singoli comuni, scorrendo, però, si può constatare come nei centri secondari la percentuale degli elettori che stanno partecipando alle consultazioni si assesta attorno al 15 per cento.

A livello nazionale, il dato dell’affluenza alle ore 12 per il voto alle elezioni comunali, per 798 comuni sugli 818 gestiti dal Viminale, è pari al 17,78%. Alle precedenti omologhe era stato del 19,5%. Si voterà fino a stasera alle 23.

L’affluenza alle ore 12 per i referendum sulla giustizia sale al 6,63%, quando sono arrivati i dati di 7.831 comuni su 7.903 (quesito 1). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Si vota soltanto oggi fino alle 23.