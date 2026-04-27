Comune di Catania, Cisl Fp: “Servono risposte concrete”

Sottile: "Carenza di personale e carichi insostenibili, pronti a iniziative sindacali"

CATANIA – La Cisl Fp Catania avvia una serie di assemblee in tutte le direzioni del Comune su richiesta dei lavoratori, che da tempo segnalano un disagio crescente legato alle condizioni operative all’interno dell’ente.

La voce del sindacato

L’iniziativa, spiega il sindacato, nasce dopo mesi di sollecitazioni rimaste senza risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale. “Abbiamo mantenuto un atteggiamento propositivo, cercando soluzioni condivise, ma senza risultati tangibili”, viene sottolineato.

Al centro del confronto ci sono criticità definite ormai strutturali: la carenza di personale, i carichi di lavoro ritenuti insostenibili, la mancata applicazione di istituti previsti dal nuovo contratto nazionale, l’assenza di progressioni verticali e orizzontali e il ritardo nell’apertura della delegazione trattante. Tra i temi segnalati anche l’utilizzo di risorse previste da specifiche norme e le difficoltà del servizio anagrafe.

Sul fronte degli organici, la Cisl Fp evidenzia come il ricorso all’esternalizzazione non possa rappresentare una soluzione strutturale. In particolare viene segnalata la carenza di personale operaio e addetti alla manutenzione, oggi in parte sopperita attraverso Catania Multiservizi, che però presenta a sua volta problemi legati alla riduzione del personale e all’età media elevata.

Il nodo delle progressioni interne

Il sindacato chiede inoltre l’avvio delle progressioni interne e un rafforzamento delle risorse destinate al lavoro straordinario, come previsto dal contratto, senza incidere sugli altri fondi. Tra gli altri punti anche la gestione del personale precario, le attività legate al Pnrr e la necessità di relazioni sindacali più efficaci. Attenzione anche alla Polizia locale, che – viene evidenziato – opera in condizioni complesse tra carenze di organico e crescenti esigenze operative.

Al termine delle assemblee sarà redatto un documento di sintesi da sottoporre all’amministrazione, con la richiesta di un incontro urgente. In assenza di risposte, la Cisl Fp annuncia possibili iniziative sindacali. “Siamo di fronte a una situazione che non può più essere rinviata – afferma il segretario generale Danilo Sottile –. I lavoratori chiedono rispetto e condizioni dignitose. Non è più il tempo delle attese”.