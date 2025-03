Comune di Palermo e Asp, via libera al protocollo contro le dipendenze

Sono stati investiti due milioni di euro

PALERMO – È stata approvata dalla giunta comunale di Palermo la delibera con cui si dà il via libera alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di Palermo e l’Asp per la realizzazione di “azioni integrate sociosanitarie per la prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche“.

Grazie alla firma del protocollo sperimentale sarà data continuità alle azioni di prevenzione e riduzione dei danni connessi all’uso di sostanze stupefacenti avviate nel 2023 con il progetto “Fuori dal giro”, che terminerà a giugno e sul quale sono stati investiti quasi 2 milioni di euro.

“Il problema delle dipendenze è un fenomeno che riguarda tutti e non è più legato a determinate fasce della popolazione – afferma il sindaco Roberto Lagalla -. Ed è per questo che deve essere affrontato facendo rete e mettendo a sistema e potenziando quello che è stato realizzato in questi due anni dall’Amministrazione comunale. La firma del protocollo non è altro che una conferma dell’attenzione al fenomeno da parte delle istituzioni che, quotidianamente e a vari livelli, lavorano per arginare e contrastare le dipendenze e l’uso di sostanze stupefacenti come il crack”.